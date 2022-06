Un elicottero risulta disperso tra Emilia-Romagna e Toscana. Le ricerche sono state attivate nella zona dell’Appennino al confine tra le province di Modena e Lucca. Il velivolo era partito giovedì mattina, attorno alle 9:30, da Capannori in provincia di Lucca, ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. A bordo sette persone, sei passeggeri stranieri (quattro cittadini turchi e due libanesi) e un pilota italiano, secondo quanto ricostruito dalla Prefettura di Modena. Il velivolo è stato rilevato l’ultima volta nella zona di Pievepelago, comune sull’appennino emiliano a pochi chilometri dalla Toscana. Proprio in questa zona dell’Appennino questa mattina imperversava il maltempo con pioggia, fulmini e grandine.

A confermare la tratta fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici: il velivolo, ingaggiato dalla Elettric80, produttore di Viano (Reggio Emilia) da tre giorni faceva la spola tra Capannori, dove è in corso la manifestazione iT’s Tissue, e il Trevigiano per trasportare alcuni buyer. “Sono convinto che non si sia schiantato – dice il titolare della Roto Cart, Giuliano Gelain all’Ansa, specificando il numero passeggeri a bordo – altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo mai ricevuto”.

L’elicottero, da quanto appreso, decollato dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca), è un Agusta Koala. L’allarme è stato lanciato solo dopo diverse ore dalla partenza dall’azienda che aveva noleggiato l’elicottero per il trasporto dei propri clienti. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura e dalla Protezione civile regionale, vedono la partecipazione di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, con volontari della Protezione civile. Si è alzato in volo un elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, con a bordo personale del soccorso alpino, e sta intervenendo anche un elicottero dell’Aeronautica militare di stanza a Cervia, che ha imbarcato a sua volta personale del Soccorso alpino esperto dell’orografia della zona.

In particolare ci si sta concentrando nella zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena, nello specifico tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. Impegnati anche un elicottero del soccorso alpino di Pavullo e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare oltre a squadre di terra.

Immagine d’archivio