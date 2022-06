I pubblici ministeri britannici hanno autorizzato la polizia ad accusare l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein con due capi di imputazione per aggressione sessuale contro una donna a Londra nel 1996. Il Crown Prosecution Service ha affermato che è stato dato il via libera all’incriminazione il 70enne, a seguito di un esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana di Londra.

La polizia britannica in precedenza aveva riferito che stava indagando su molteplici accuse di aggressione sessuale contro Weinstein. A differenza di molti altri paesi, il Regno Unito non prevede una prescrizione per stupro o aggressione sessuale. Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l’ex potentissimo fondatore di Miramax – accusato la prima volta di aggressioni e violenze sessuali in un’inchiesta di The New Yorker che diede l’inizio al movimento del ‘me too’. Il produttore, dopo la condanna, recentemente confermata in appello, ora è sotto processo a Los Angeles, dove deve fronteggiare le accuse che gli muovono dieci donne.