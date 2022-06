Francesca Barra torna a parlare di Covid e lo fa su Instagram, chiedendo ai suoi follower se qualcuno stia sperimentando le sue stesse problematiche con la voce. “A qualcuno è capitato di avere un cambiamento di voce, come se si strozzasse negli altri?”, chiede in una story. E ancora: “Grazie per tutti i messaggi di confronto sulla mancanza di voce post covid (me ne sono accorta perché non riesco cantando a toccare le note più alte come facevo prima). Anche tanti cantanti mi hanno confermato di avere avuto dei danni alle corde vocali. Speriamo passi presto”. Queste le parole della giornalista. E sul sito dell’Istituto Santa Chiara si legge: “Fondamentale è che, chi abbia contratto l’infezione da coronavirus e sia guarito, effettui, tra gli altri controlli, una visita foniatrica con una laringostroboscopia per valutare quanto prima un eventuale coinvolgimento delle corde vocali, soprattutto se si presentano sintomi quali disfonia, raucedine, abbassamento di voce, stanchezza e fonoastenia e difficoltà nel canto”.