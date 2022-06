“Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta”. Chi parla così al settimanale Chi? Fabrizio Corona che, ladies and gentlemen, si sposa. E lo annuncia al giornale diretto da Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi convolerà a nozze con la modella Sara Barbieri, volto di alcune campagne di moda: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita (…). Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”. Secondo matrimonio (dopo quello con Nina Moric) per Corona? Aspettiamo settembre.

