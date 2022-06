Nelle ultime 24 ore sono state 22.361 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 diagnosticate in Italia tra i 188.024 tamponi processati, di cui 134.427 test rapidi. Il tasso di positività è quindi all’11,8%, stabile rispetto al 12% di martedì. Le vittime riportate nel bollettino sono 80. Migliora ancora, invece, la situazione negli ospedali con -20 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in un giorno da 18 ingressi e un sensibile calo anche nei reparti ordinari con 46 posti letto in meno occupati.

Il confronto settimanale, come già da ieri, segnala un aumento della circolazione virale con 58.955 casi, circa 9mila in più dei 50.195 riportati nel periodo lunedì-mercoledì della scorsa settimana. Stasi negli ingressi in terapia intensiva (sempre 46) e rallentamento nella discesa dei ricoverati (-115 contro -356).

Ad oggi risultano quindi 4.296 ricoverati in area medica con il Covid e altri 199 in rianimazione. In 624.500 si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 628.995 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono stati 17.566.061: in 16.769.897 sono già guariti o sono stati dimessi (+22.827 nelle ultime 24 ore) mentre le vittime totali del Covid sono 167.169.

La Lombardia si conferma la regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi (3.158) seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia, rispettivamente con 2.844, 2.117 e 2.081 diagnosi riportate. Altre 5 Regioni ne riportano oltre mille: si tratta di Veneto (1.966), Campania (1.830), Puglia (1.347), Toscana (1.273) e Piemonte (1.153).