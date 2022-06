“Ha chiesto i biglietti sia al Palazzo che alla BBC, ma la sua richiesta è stata respinta. Una cosa praticamente mai successa”. Contestualizziamo. È il Daily Mail a raccontare una storia che farà parlare gli amanti del gossip. Secondo la testata britannica, infatti, la regina Elisabetta ha rimandato al mittente la richiesta di partecipare al BBC’s Platinum Party a Palazzo. E chi era il mittente? Kim Kardashian insieme al fidanzato Pete Davidson. Lei, 41 anni, è un’imprenditrice e modella statunitense che vanta 316 milioni (sì, avete letto bene) di follower su Instagram e altri 72 milioni su Twitter. Dopo la fine del matrimonio con Kanye West, adesso il suo cuore batte per Davidson, attore comico nato a New York 28 anni fa. La coppia è arrivata a Londra qualche giorno fa e avrebbe chiesto ai funzionari reali i biglietti per la festa del giubileo di Sua Maestà, tenutasi sabato 4 giugno. “Sono finiti”, pare sia stata la risposta. “Raramente Kim viene rifiutata per partecipare a un qualsiasi evento, quindi questo è stato piuttosto sorprendente, soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano davvero far parte di questa celebrazione speciale”, ha rivelato una fonte al Daily. Secondo i dati diffusi dalla stessa BBC, sono stati 10.000 i biglietti a disposizione del pubblico, aggiudicati grazie ad un sorteggio, oltre ai 7.500 distribuiti a infermieri, forze armate ed enti di beneficenza. La ricca imprenditrice e l’attore, invece, avranno seguito lo show da casa.