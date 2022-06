“Vaiolo delle scimmie? È chiaro che ci sarà un aumento di casi nelle prossime settimane, ma la situazione non sarà confrontabile con quella della pandemia da covid. Il ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità seguono attentamente ogni alert e l’evolversi della situazione. Dobbiamo stare tranquilli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che invita a evitare allarmismi ingiustificati e smonta parzialmente le previsioni pessimistiche dell’infettivologo Matteo Bassetti.

Sileri spiega: “A oggi il numero di casi in Italia è esiguo, 20 per l’esattezza di cui 19 con una storia di viaggio in zone dove sono state evidenziate catene di contagio. E in un solo caso sembrerebbe esservi stata una trasmissione locale. Visti i tempi di incubazione del virus vi potrà essere nelle prossime settimane un ulteriore aumento di casi, ma non vivremo mai ciò che abbiamo vissuto col covid per diverse ragioni – conclude – Ovvero per la natura specifica del virus, per le modalità di contagio, per la minore gravità delle manifestazioni cliniche e per la disponibilità di cure e di un vaccino specifico da decenni. Bisogna quindi prestare attenzione e avere massima accortezza, nel senso che se si hanno delle lesioni cutanee particolari, bisogna rivolgersi al medico, ma escludo categoricamente che ci saranno contagi come quelli da covid”.