La trovata di Marta Fascina non è passata inosservata. Durante una cena in una nota pizzeria a Napoli, la compagna di Silvio Berlusconi è stata immortalata mentre parlava al telefono. Fin qui nulla di strano. L’attenzione, però, è andata subito alla cover che la deputata di Forza Italia ha scelto per il suo smartphone: proprio una foto – di qualche anno fa – di Berlusconi. La news è diventata virale in poco tempo e su Twitter, tra un “LOL“ e l’altro, gli utenti hanno anche iniziato a postare commenti ironici a riguardo: “Per ricordarsi chi le paga la bolletta”, scrive uno; “Due Silvio sono meglio di uno”, aggiunge un altro.