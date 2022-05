Passano i mesi, cambiano le Amministrazioni, ma i problemi restano sempre gli stessi. Lo sanno bene i romani, che da anni e anni si trovano ad affrontare una continua emergenza rifiuti. Ma non solo. Aree verdi non curate, trasporti pubblici poco efficienti, traffico, smog e ormai da mesi anche il problema dei cinghiali. Vivere a Roma è una prova di forza, resa meno difficile solo dalla bellezza eterna della città. A fare da cassa da risonanza al malcontento dei romani, spesso, sono attori e altri volti noti che vivono nella Capitale. È il caso di Claudia Gerini che, in alcune Instagram stories pubblicate ieri 30 maggio, si è sfogata: “Siamo a Piazza della Minerva, dietro al Pantheon di Roma. E questo – ha detto l’attrice indicando rifiuti abbandonati e arredi urbani deturpati -, è quello che dobbiamo sempre vedere. Io sono giorni che faccio tanti giri, dal Colosseo a Trinità dei Monti, la situazione è sempre la stessa. Sporcizia e degrado in un posto che dovrebbe essere un bel salotto. La città è sporca non solo perché le persone sono incivili ma perché nessuno la pulisce. Domanda: come mai?”. “Eh lo so, zitta non ci so stare”, ha concluso Gerini infastidita.

Le fa da eco anche Elena Santarelli. La showgirl e conduttrice, sposata dal 2014 con l’ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi, ha infatti pubblicato uno scatto della Capitale tra sacchi di immondizia e cartacce. “Vacanze romane“, la didascalia pungente che accompagna la triste immagine di una città sempre più degradata e trascurata. “È una vergogna”, “Che tristezza”, “La bella Italia” e “Orribile, cosa ci vuole, una rivolta popolare? È cambiato il sindaco ma il problema è rimasto”, sono alcuni dei commenti sotto al post. E il presentimento è che nulla cambierà, forse perché manca la volontà?