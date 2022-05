A Roma bus e tram partiranno anche dopo le 22, rispettando il normale orario di servizio. Dopo quasi 48 ore di critiche, arriva il dietrofront della Questura che in occasione della finale di Conference League – che si giocherà alle 21 a Tirana e sarà seguita anche dai maxischermi dello stadio Olimpico – aveva disposto lo stop dei mezzi pubblici per evitare assembramenti in caso di vittoria della squadra allenata da José Mourinho. “Per consentire il deflusso dei tifosi – spiega il Campidoglio in una nota – su richiesta di Roma Capitale, il Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza ha disposto le seguenti modifiche al servizio di trasporto pubblico della Capitale”. Il trasporto diurno e notturno dell’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma (Atac) sarà operativo e le ultime corse dai capolinea della rete metropolitana partiranno alle 23 e 30.

La scelta di bloccare il servizio alle 22 aveva generato molte polemiche sui social network. “Le decisioni sono state prese nel corso del comitato – sottolinea all’Adnkronos il prefetto Matteo Piantedosi – mi sono stupito dell’eccessivo clamore suscitato dalle misure preannunziate, considerando che provvedimenti analoghi sono già stati adottati con successo nel recente passato, da ultimo per la partita del Leicester a inizio di maggio ma anche per gli incontri dell’Italia all’estero durante gli Europei, proprio per limitare atti di vandalismo verso i mezzi pubblici, condotte non infrequenti in questi casi, e tutelare l’incolumità dei passeggeri”.