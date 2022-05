Questa mattina l’allenatore del Milan ha reso incancellabile la vittoria della sua squadra: a distanza di poche ore dalla conquista del tricolore, Stefano Pioli è andato con il figlio Gianmarco allo Spektrum Tattoo di Andrea Costa e si è tatuato sul braccio sinistro lo scudetto con il numero 19: il figlio invece ha scelto di farsi il tatuaggio sulla spalla. Per Pioli è il primo scudetto nella sua carriera da allenatore.

“Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva” ha raccontato Pioli a Sport Mediaset all’indomani della vittoria. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori. La Champions l’abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa“.