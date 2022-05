“La ragione per cui vale la pena parlare delle stragi è per insistere sul fatto che quelle sono stragi di mafia e di politica, non solo di mafia come qualcuno cerca di far appiattire”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine della presentazione al salone del libro di Torino della nuova edizione di “Mani Pulite, la vera storia” (ed Paperfisrt e Chiarelettere) scritto insieme a Peter Gomez e Gianni Barbacetto. “Noi sappiamo che ci sono uomini dello Stato che suggeriscono, affiancano favoreggiano pilotano i indirizzano i boss mafiosi in una strategia che ha avuto molte mani e molti autori ed è ancora in cerca di quegli autori”.

