Ieri il fuoco amico, oggi l’invasione di campo. Non c’è pace nel centrodestra, dove continua il tutti contro tutti nonostante gli sforzi dei leader per tenere compatta la coalizione. Sono ancora le parole di Silvio Berlusconi sulla guerra a creare polemica, con Matteo Salvini che ha difeso il fondatore di Forza Italia dall’accusa di ambiguità rivoltagli dal ministro forzista Mariastella Gelmini. “Prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno dovrebbe contare fino a cinque” ha detto Salvini a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica del partito a Milano. Chiaro il riferimento alle parole della ministra agli Affari Regionali, che ha accusato l’ex premier di essere “ambiguo” sulla guerra e sull’invio di armi all’Ucraina. “Con tutto il rispetto – ha aggiunto il leader del Carroccio – Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi, con tutto quello che ha fatto nella vita. A uno può piacere o meno, ma lascia traccia nella storia del nostro Paese”. Non si è fatta attendere la replica di Mariastella Gelmini, che ha usato toni addirittura più duri di quelli del suo collega di coalizione: “Invito il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rispettare il dibattito interno ad un partito che – per il momento – non è il suo. Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene non sia quella di Salvini – ha spiegato – ma che riguarda la collocazione europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che evidentemente esiste – ha sottolineato il ministro – visto che per due volte il partito è dovuto intervenire a chiarire, a prescindere da me”.

Brunetta: “Bene fa chi chiede chiarezza, su posizione Fi non possono esserci dubbi” – A scendere in campo al fianco della Gelmini è stato Renato Brunetta, molto vicino alle posizioni della ministra all’interno di Forza Italia (in contrapposizione all’altra fazione del partito capeggiata da Tajani e Ronzulli). “Sulla posizione di Forza Italia in merito al conflitto russo-ucraino non può esserci alcuna ambiguità. Noi stiamo alle dichiarazioni ufficiali, non ci interessano le interpretazioni interessate” ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione. Che poi ha spiegato: “Nel discorso alla convention del partito a Roma, il 9 aprile scorso, Berlusconi aveva scandito dal palco: ‘L’aggressione all’Ucraina, anziché portare la Russia in Europa come speravo, la porterà nelle braccia della Cina. È un peccato veramente, sono deluso e addolorato dal comportamento di Putin che si è assunto una grave responsabilità di fronte al mondo intero’. Martedì scorso – ha sottolineato il ministro – è stato chiarito in un comunicato ufficiale di smentita che Berlusconi non ha mai giustificato l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione russa, giudicandola ‘un atto di forza inaccettabile nei confronti di uno Stato sovrano’, e sono stati ricordati due punti fermi”. Eccoli: “Uno: il presidente e con lui Forza Italia ‘sono sempre stati in questi 28 anni e sono oggi dalla parte dell’Occidente, dell’Europa, della Libertà‘. Due: ‘L’interesse nazionale, la vocazione europeista, la fedeltà all’Alleanza Atlantica sono la nostra stella polare‘”.

Brunetta ha continuato a mettere in fila i fatti e le dichiarazioni ufficiali, in rigoroso ordine cronologico: “Ancora ieri mattina – ha aggiunto – nuova netta smentita: è stato ribadito che ‘la posizione del presidente Berlusconi e di Forza Italia è in linea con quella del Ppe, dell’Europa e dell’Alleanza Atlanticap‘. A Napoli è stato lui stesso a ripeterlo: ‘Questo centrodestra per vincere deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista. La nostra connotazione'”. Questa, ha sottolineato Brunetta, “è da sempre la linea di Forza Italia. Altri nel centrodestra, come Meloni e come Salvini, possono pensarla diversamente, e diversamente tra di loro, anche se poi in Parlamento hanno appoggiato entrambi la risoluzione a sostegno della decisione del Governo sull’invio di armi all’Ucraina. Nel nostro partito – ha concluso il ministro – non può esserci né potrà mai esserci alcun dubbio. Bene fa chi chiede chiarezza. Noi e i nostri elettori siamo da una parte sola: dalla parte dell’Ucraina, dell’Europa e della Nato. Noi siamo con il presidente Mattarella: ‘Senza libertà, c’è solo l’illusione della pace'”.

Gelmini-Berlusconi-Salvini: i precedenti – A questo punto è necessario un passo indietro. La presa di posizione di ieri della Gelmini è arrivata a seguito delle dichiarazioni di Berlusconi, che venerdì a Napoli ha utilizzato parole difficilmente equivocabili per descrivere la posizione dell’Italia nell’ambito del conflitto in Ucraina. “Con l’invio di armi anche noi siamo in guerra, meglio non fare pubblicità. No ad aggressione contro la Russia” ha detto il leader di Forza Italia. Da qui la replica di Mariastella Gelmini, secondo cui “l’Italia non può essere il ventre molle dell’Occidente e soprattutto non può diventarlo per responsabilità di Forza Italia”. Poi l’accusa diretta al suo leader, le cui parole “non smentiscono le nostre ambiguità”. Non è la prima volta, tra l’altro, che Gelmini attacca Berlusconi, tirando in ballo anche Salvini. Mercoledì scorso l’ultimo episodio della seria, con la ministra degli Affari Regionali che aveva affermato di non riconoscere più Silvio Berlusconi. Il motivo, neanche a dirlo, è la guerra in Ucraina. A detta di Gelmini, la posizione del fondatore di Forza Italia sul conflitto è molto vicina a quella della Lega di Matteo Salvini e sta suscitando diversi malumori all’interno del partito.