L’amore, l’amore, l’amore. La storia di Patrick Campbell è diventata virale su TikTok. Una storia di social: se qualcuno pensa che trovare l’anima gemella sia ancora possibile senza ‘aiutini’ dalle app, forse si sbaglia. Almeno, il “nostro” Patrick si è fidato delle sensazioni provate tramite Tinder e non ha avuto paura di tentare la sorte. I fatti: il 32enne e la sua ragazza storica si lasciano all’inizio del 2022. Lui si iscrive a Tinder: “Non l’avevo mai fatto prima”, dice al Daily Mail. Conosce Bridget Kelly e pensa che, come lui, sia scozzese. Forse non sa che la ragazza sta usando l’opzione “passport” che consente di conoscere utenti non solo nella vicinanze: Bridget non è scozzese, è americana del Wisconsin, di una cittadina chiamata New Glarus. Uno pensa, a questo punto i due si saranno scoraggiati “e tante care cose”. Ma no, non va così. Da Tinder si passa a Facetime e le conversazioni si fanno più fitte. Bridget invita Patrick ad un matrimonio e lui accetta. Partenza da Glasgow il 16 maggio, scalo a Dublino e via verso Chicago: 8000 km di volo per il primo appuntamento, al buio. “È pazzesco, incredibile che stia accadendo tutto questo”, commenta Patrick, che sul suo accout TikTok @paddycampbell685 racconta tutto. Va detto che i due hanno vinto le tipiche resistenze da “primo appuntamento” per cui uno cerca di prenotare un locale conosciuto così, se le cose non dovessero andare bene, può sgattaiolare dalla finestrella del bagno. E hanno fatto bene. Le foto postate sono diventate virali e il pubblico social è fan di questa nuova coppia.