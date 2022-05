L’amministrazione di Joe Biden sta resistendo alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata: il timore è che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l’artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs (Multiple launch rocket system), il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato dall’industria bellica occidentale in questa categoria di armamenti. Ma la Casa Bianca non cede e i leader ucraini sono sempre più frustrati. “C’è stato un momento favorevole (a questo tipo di forniture, ndr) a Ramstein, ma sembra essersi raffreddato”, ha confidato un assistente parlamentare a conoscenza delle discussioni svolte durante il vertice di quaranta ministri della Difesa occidentali tenuto a fine aprile nella base aerea Usa di Ramstein, in Germania.

I lanciarazzi a lunga gittata sono in cima alle richieste ucraine da mesi, e i leader civili e militari ucraini li hanno chiesti in più occasioni alle controparti americane. Sotto anonimato, un esponente dell’amministrazione Biden riferisce a Politico che tra i due Paesi sono ancora in corso “discussioni attive” sulla materia, ma – nonostante i 3,8 miliardi di aiuti militari forniti a Kiev dal giorno dell’invasione russa – non tutte le richieste possono essere accolte in modo rapido. “Dobbiamo decidere quali armamenti forniscono il massimo del rendimento” in relazione ai fondi stanziati dal Congresso per l’Ucraina, spiega la fonte. Nelle scorse settimane, cominciando a investire l’ultimo stanziamento, l’amministrazione ha deciso “che fosse più efficiente ed efficace” inviare novanta cannoni/obici M777 Howitzer, “perché se ne possono inviare di più, con più munizioni”, allo stesso prezzo di un numero molto inferiore di Mlrs.