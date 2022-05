Meno di dieci minuti di Consiglio dei ministri per comunicare ai partiti che, senza un’intesa, Mario Draghi procederà con un voto di fiducia per far andare avanti il ddl Concorrenza. I ministri – riferiscono alcuni presenti – hanno dato il loro via libera qualora le circostanze lo rendessero necessario. Il provvedimento è impantanato da mesi in commissione Industria del Senato e il presidente del Consiglio ha fatto sapere che vuole arrivare alla sua approvazione entro il mese di maggio.

La convocazione del Cdm è arrivata a sorpresa e fino all’ultimo i componenti dell’esecutivo erano all’oscuro dei motivi. A spingere il premier a vedere i ministri sono state le ennesime tensioni e il rischio che i ritardi sul ddl Concorrenza, e in particolare le norme sulle concessioni balneari, mettano a rischio i fondi Pnrr. Il premier questa mattina ha riferito alle Camera sulla situazione della guerra Russia-Ucraina.

Al termine del Cdm, il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha confermato che “l’indicazione è stata di chiudere il ddl Concorrenza entro maggio, se necessario anche con la fiducia. C’è un grande lavoro fatto finora e in questo momento c’è bisogno di un ulteriore passaggio. Vedremo se dovremo mettere la fiducia, sono ottimista. Credo che in questo momento ci sia bisogno di un ultimo passaggio. Vedremo se dovremo mettere la fiducia o arriveremo con un chiarimento dell’ultimo miglio: sono fiducioso”.