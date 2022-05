Alessandro Gassmann è un padre orgoglioso. Lunedì 16 maggio suo figlio Leo, noto per la sua carriera di cantante, ha raggiunto un importante traguardo, terminando il suo percorso universitario. Con tanto di toga azzurra, Leo Gassmann ha posato sorridente per gli scatti realizzati da papà Alessandro, che su Twitter ha scritto: “Il mio premio più grande”. Accanto a lui, anche la madre del ragazzo, Sabrina Knaflitz, soddisfatta per il risultato raggiunto: “La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio”, ha postato Gassmann. Anche Leo, molto seguito sui social, ha voluto condividere con i suoi followers il giorno importante e qualche ora prima del grande momento, aveva postato il link per poter assistere alla proclamazione. Solo qualche giorno prima, Leo Gassmann è stato protagonista di un fatto di cronaca, salvando una ragazza vittima di stupro.

La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/I9oOUHzf1p — Alessandro Gassmann ???? (@GassmanGassmann) May 16, 2022