“Sento dire che non bisogna umiliare Putin, ma v’immaginate se Churchill e gli americani avessero detto: ‘Non umiliate Hitler‘? Ma stiamo scherzando? Questi uomini che usano la forza per esprimere i loro desideri, che nel caso di Putin è distruggere l’Ucraina, non si siederanno mai a un tavolo. È impossibile che Zelensky e Putin trattino, perché sarebbe come vedere Churchill e Hitler insieme prima della disfatta della Germania. Non si può trattare coi dittatori, proprio per la loro psicologia”. Così a “In onda” (La7) il filosofo Umberto Galimberti esprime la sua contrarietà alla linea del presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo: “Immaginate se Hitler dopo 2 o 3 anni di guerra si fosse seduto a un tavolo per la pace. Mai sarebbe successo. Loro capiscono solo la vittoria o la sconfitta sul terreno., Quindi, bene l’arrivo delle armi agli ucraini in modo che possano difendere la loro terra”.