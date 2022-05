Momenti di grande imbarazzo durante la conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest 2022. Ad un certo punto, a Mahmood è scappato un rutto. Proprio così. Il cantante era seduto al fianco del collega Blanco mentre era in corso uno dei primi incontri con i giornalisti della kermesse musicale, in programma dal 10 al 14 maggio. La scena è stata immortalata in un video diventato subito virale sui social: Mahmood, accortosi della gaffe, ha subito portato una mano a coprire la bocca, ma ormai era troppo tardi. Il rutto si è sentito distintamente, complice anche il microfono acceso posizionato proprio davanti a lui. Neanche a dirlo, questo “scivolone” è stato accolto con affetto e ilarità dai fan, sempre più entusiasti di questi due giovani artisti che non hanno timore di mostrarsi con autenticità e “umanità”.