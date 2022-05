Allarme per un sospetto batterio presente nell’acqua minerale. Si tratta dello Staphylococcus aureus, più conosciuto come “stafilococco”, batterio comune potenzialmente pericoloso perché può dare origine a malattie anche gravi. Il rischio contaminazione riguarda solo due lotti di acqua minerale effervescente naturale “Claudia”, subito richiamati dal mercato. Le bottiglie in questione vengono prodotte negli stabilimenti di Anguillara Sabazia nel Lazio e fanno parte dei lotti L21111 da un litro e mezzo e L21191 da mezzo litro con scadenza rispettivamente 21/04/2023 e 29/04/2023. Nel caso in cui si avessero in casa bottiglie di uno di questi due lotti il consiglio è quello di non consumare quell’acqua ma riportarla al supermercato dove è stata acquistata.