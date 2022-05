C’è un bruttissimo episodio che rischia di offuscare la grande festa di Eurovision 2022. Mentre la Rai e EBU festeggiano per il successo della prima semifinale, monta di ora in ora un caso che definire spiacevole è riduttivo. Durante il party di inaugurazione dell’Eurovision Song Contest, domenica sera alla Reggia di Venaria dopo il Tourquoise Carpet, ci sarebbero infatti stati diversi tentativi di molestie subiti da alcune volontarie dell’evento. “Ero con le altre volontarie, quei ballerini stranieri ci hanno fissato a lungo e dopo si sono avvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siano rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato stanza della festa”, racconta oggi al Corriere della Sera una delle volontarie presenti domenica nella Citroniera della residenza sabauda. Oltre agli sguardi insistenti e agli ammiccamenti, alcuni ballerini sarebbero andati oltre prima con abbracci invadenti poi con veri e propri palpeggiamenti al sedere. “Mi sono sentita indifesa, volevo scappare, ma non potevo…”, aggiunge un’altra volontaria, questa volta all’Ansa.

Ma non solo le uniche due testimonianze, visto che diverse volontarie si sono scambiate dettagli su quanto accaduto durante la festa in una chat di gruppo. Dalla quale trapelano messaggi come: “Fate attenzione a quei ballerini: sono molesti“. E il riferimento è alla delegazione di un cantante del Nord Europa. Ma cos’è accaduto esattamente? Secondo i racconti, all’inizio la festa era molto noiosa, era un semplice rinfresco, poi il clima è cambiato quando le host si sono messe a ballare. “Abbiamo contagiato tutti. Il bar serviva da bere gratis. Si è bevuto così tanto che abbiamo finito le scorte di alcol. È diventata una festa senza freni. Come una discoteca”, riporta il Corriere. Ma chi sono i responsabili? L’identikit è facile da tracciare. “C’erano questi ballerini di un artista straniero. Sono quelli che nell’intervista della sfilata hanno detto che amavano le ragazze italiane. Un nero e un bianco. Ci hanno fissato con insistenza prima di avvicinarsi al nostro gruppo. Erano fastidiosi”. La situazione è trascesa in poco tempo tanto da arrivare a palpeggiamenti, toccatine e non solo.

“Un’altra host di una delegazione dell’Est ha detto che ha dovuto chiedere al manager di smetterla di toccarla”. Un’altra ha dovuto allontanare in maniera decisa “un artista che ha provato a baciarla“. Persino la cantante di Cipro sarebbe stata oggetto di attenzioni non richieste. “Ma con lei non si sono permessi di superare il limite”, osserva una volontaria. Secondo quanto riporta l’Ansa, “al momento non risultano denunce alle forze dell’ordine, e dal Comune di Venaria Reale arrivano smentite, ma chi ha assistito alla serata parla di ‘persone che hanno esagerato con l’alcol'”. Si attendono prese di posizione ufficiali da parte degli organizzatori.