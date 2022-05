“Mi sono incamminata in un sentiero, sono inciampata su una roccia e il mio piede sinistro ha sbattuto sulla punta’. Scrive così Katherine Kelly Lang, per tutti la Brooke di Beautiful: nella giornata di domenica, 8 maggio, è rimasta vittima di un incidente. L’attrice era a cavallo insieme a degli amici. Ad un certo punto è scesa per fare una passeggiata. È stato in quel momento che è caduta, fratturandosi così piede e caviglia: “La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”. A chiamare i soccorsi è stato uno sconosciuto. Trasportata in ospedale, la Lang è stata sottoposta a un’operazione e ora dovrà rimanere ferma per 6 settimane. “Andrò comunque a lavoro questa settimana e cercherò di riprendermi presto per continuare a fare le cose che amo. C’è sempre una lezione da imparare, anche se non capisco quale sia la mia in questo momento… ci rifletterò”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katherine Kelly Lang (@katherinekellylang)