Nick Cave ha perso un altro figlio, Jethro. Trentuno anni, era il primogenito del cantautore, nato a Melbourne dalla relazione con Beau Lazenby. A pochi giorni dalla sua nascita, Cave ebbe il secondo figlio dalla prima moglie, Viviane Carneiro. Jethro venne a conoscenza del nome del suo papà solo quando aveva 8 anni e il rapporto tra i due è stato recuperato nel tempo.

Attore e modello, Jethro Lazenby fa parte delle 200 “icone culturali” fotografate da Nick Knight per il 30esimo arriversario di Id-Magazine. A inizio 2022, il 31enne era stato arrestato per aver aggredito sua madre: una diagnosi di schizofrenia, l’obbligo di sottoporsi a un trattamento per la cura delle dipendenze, la libertà su cauzione e l’obbligo di stare lontano dalla mamma.

È stato lo stesso Cave ad annunciare il lutto: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”. L’amatissimo cantautore australiano perde così un altro dei suoi quattro figli. Era l’estate del 2015 quando uno dei gemelli dell’artista, Arthur, di quindici anni, precipitò da una delle alte scogliere di Brighton per essersi sporto troppo. Una tragedia che Cave ha raccontato in modo composto eppure straziante nel documentario One More Time With Feelings.