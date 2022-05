È morta Angela Tiraboschi, la donna più anziana d’Italia. Si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo: aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile, traguardo che l’ha resa anche la bergamasca più longeva di sempre. Nativa di Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Per il suo centododicesimo compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.