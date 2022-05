Ecco le immagini della città di Popasna, nell’Oblast’ di Luhans’k, in Ucraina. Il video mostra la distruzione lasciata dalla guerra. Le immagini sono terribili e mostrano con crudezza la devastazione delle bombe. La cittadina si trova in Donbass, la regione su cui la Russia ha concentrato gli sforzi militari maggiori. Popasna è diventata tristemente nota per una incessante pioggia di missili scagliati dall’esercito di Mosca, tanto che Sergiy Gaidai, capo dell’amministrazione militare regionale ucraina di Lugansk, ha detto che “i russi non stanno solo distruggendo Popasna. La stanno rimuovendo dalla mappa”.