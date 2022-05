Johnny Depp come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Si aggiunge un altro tassello al lungo dibattimento che si sta svolgendo in tribunale a Fairfax in Virginia dove la star de I Pirati dei Caraibi ha portato in aula la ex moglie Amber Heard per diffamazione. Durante il lungo interrogatorio dell’attrice è emersa, a sua detta, la personalità multipla dell’ex marito dovuta all’assunzione di alcol e droghe. “Johnny sotto l’effetto di speed è diverso dal Johnny sotto oppiacei, che è diverso da quando ha preso Adderall e cocaina, e diverso dal Johnny del quaaludes”, ha spiegato la Heard per far comprendere la vasta gamma di stupefacenti che assumeva l’ex marito. La Heard ha poi aggiungo: “Era l’amore della mia vita, ma anche quest’altra cosa, e quell’altra ancora più terribile”. Per questo, ha spiegato rievocando gli anni di matrimonio poi conclusi: “Imparai a fare attenzione alle diverse versioni di lui”. La difesa della Heard, insomma, sta provando a mostrare come, a loro avviso, Depp vivendo di dipendenza da droghe e alcool, non riuscisse a controllare i suoi eccessi di ira violenta nei confronti della ex moglie.

A questo proposito dopo diversi esempi di violenza fisica e sessuale contro la Heard finiti in carrellata nelle scorse ore se ne aggiunge uno ulteriore. E lo racconta la Heard, ricordando la gelosia di Depp nei suoi confronti quando scoprì un presunto tradimento della moglie con James Franco: “Mi diede della sgualdrina per aver girato scene d’amore. Durante un volo aereo tra Boston e Los Angeles mi umiliò davanti ai passeggeri. Nessuno mosse un dito però anche dopo che mi aveva preso a calci con lo stivale”. L’accusa della Heard sulla personalità multipla di Depp dovuta ad alcool e droghe era già finita tra le questioni del dibattimento nella precedente causa intentata da Depp al The Sun per diffamazione a Londra nel 2020. Causa che vide l’attore infine soccombere al verdetto di non colpevolezza del tabloid che l’aveva definito “picchiatore di donne”.