Il principe Harry di nuovo nella bufera. Questa volta non si tratta di beghe nobiliari e di bon ton (ex) reale. Bensì della sua nuova vita da uomo “qualunque”, nella fattispecie del suo “lavoro” alla BetterUp. Sì, parliamo di lavoro, come per ogni essere umano che campa sudando e faticando per arrivare sera. Solo che questa volta a finire prima su DailyBeast, poi sugli spietati tabloid inglesi, è proprio la “mancanza” di sudore e fatica che Harry non produrrebbe nel suo ruolo di Chief Impact Officer – una sorta di vice presidenza – per BetterUp, la società di San Francisco che aiuta a livello motivazionale persone e aziende in difficoltà lavorativa.

La società in questione si basa sul lavoro effettivo e continuato di quasi 2mila life coaching. Questi dipendenti, però, da diverse settimane sono piuttosto arrabbiati perché i vertici aziendali hanno proposto un taglio di un terzo del loro stipendio. Mentre per le alte sfere della BetterUp non viene messo in discussione nemmeno un centesimo. Insomma, la classica e sempiterna lotta di classe in azienda tra sfruttatori e sfruttati. Solo che questa volta nel mirino delle critiche dei dipendenti a cui si vuole togliere un terzo di stipendio c’è proprio l’ex Duca del Sussex.

Il malcontento verso Harry sembra palpabile a quanto riportano i tabloid. Diversi dipendenti parlano del suo ruolo come “fumo negli occhi”, nel senso che non farebbe un tubo da mattina a sera se non presenziare a qualche evento pubblico di rappresentanza o apparire in spot promozionali. Insomma i lavoratori a cui verrebbe sacrificato parte di stipendio parlano di “etica aziendale discutibile” (proprio da parte di chi dovrebbe aiutare lavoratori e aziende in difficoltà ndr) e di “tagli subdoli agli stipendi”. I vertici di BetterUp, però, nel recente passato (in queste ore dice il Sun si sono rifiutati di rispondere alle domande che gli sono state rivolte in merito ndr) hanno definito il ruolo di Harry come di “cruciale importanza per massimizzare il potenziale umano nel mondo” e “significativo e di sostanza”. Per Harry si tratta comunque del primo “lavoro” della sua vita da quando ha dismesso i panni principeschi.