“Ciao a tutti, torno solo oggi dopo giorni nei quali sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche“. Così scrive Francesca De Andrè, nipote di Fabrizio, in un due Instagram stories. “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono ancora in condizione di parlare. Ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di dovervi accennare la verità”. De André ringrazia i tanti che le mandano messaggi di sostegno e precisa: Ribadisco invece alle persone che alludono al fatto che io abbia solo accennato senza raccontare e spiegare nel dettaglio che non c’è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all’attirare l’attenzione”. Francesca De Andrè ha partecipato a una edizione del Grande Fratello (la sedicesima, con conduzione D’Urso). Dopo essere stata ospite in diverse trasmissioni tv, si è resa attiva sui social. Da qualche giorno nessun post, ora queste stories.