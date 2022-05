La regina Amanda Lear ha rilasciato un’intervista al Giorno dove, come sempre, ha regalato chicche. A cominciare dal mettere all’angolo l’idea che le donne, dopo una certa età, non vengano più considerate attraenti: “Il mondo è cambiato, i ragazzi di oggi sono più sfacciati, hanno il coraggio di avvicinarti e dirti sei bella, mi piaci: una volta c’era una barriera sociale, adesso non più”. L’icona 82enne si dice lusingata dalle avances e aggiunge: “Ci hanno fatto credere che, passata una certa età, le donne scadessero comer uno yogurt. Invece questi ragazzi ti trovano ancora bella e attraente. Anche se poi non si conclude niente, ognuno torna a casa sua, è bello sapere che qualcuno si interessa ancora a te”. Non manca un aneddoto su Salvador Dalì: “Era geloso di Magritte, dunque gli dicevo apposta che preferivo proprio Magritte a lui”.