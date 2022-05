I ladri sono entrati in una delle ville che Andrea Bocelli possiede in Versilia. Siamo a Forte dei Marmi, nella zona di Vittoria Apuana, dove il tenore ha recentemente acquistato una proprietà storica. La casa è attualmente vuota: è stato il personale di servizio a lanciare l’allarme il giorno successivo. La porta aperta e alcuni oggetti a terra hanno fatto scattare l’allarme. Resta da verificare se siano stati portati via oggetti di valore: la casa è ancora in fase di ritrutturazione e non ci sono arredi.