Fabrice Leggeri, il direttore di Frontex, l’agenzia Ue che si occupa di migrazioni e di gestione delle frontiere, ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha riferito una fonte alla France Presse. La notizia è stata confermata dal portavoce del ministero dell’Interno tedesco in conferenza stampa a Berlino. La comunicazione arriva, secondo quanto scrive Politico.eu, in seguito alle indagini condotte dall’Olaf, l’ufficio europeo anti-frode. Il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer ha precisato che sulla base del rapporto Olaf Leggeri sulla “ha annunciato che rimette il mandato nelle mani del consiglio” di gestione dell’agenzia. Stando a quanto pubblicato in marzo sul settimanale tedesco Die Spiegel, citati da Open, Leggeri sapeva che la guardia costiera greca aveva respinto alcune imbarcazioni in mare, ma aveva scelto di nascondere tutto. Si sospetta inoltre che Leggeri fosse a conoscenza anche di profughi rimessi in mare dopo che erano già sbarcati sempre sulle isole greche più vicine alla Turchia.

“In questo momento è in corso la riunione del consiglio di gestione di Frontex, in cui la Commissione ha un seggio, per valutare la situazione e la lettera del suo direttore”. Aveva affermato Mamer, nel briefing con la stampa. “Se ci sono alcune debolezze, qualcosa va fatto”, ha aggiunto. “Ciò che realmente conta è l’istituzione, tutti serviamo le istituzioni, ma sono le istituzioni che adempiono ai mandati che vengono loro dati, non solo attraverso un individuo specifico“, ma anche “attraverso i loro mandati, le loro strutture, tutti coloro che stanno contribuendo con le loro collaborazioni con gli altri. Detto ciò Frontex rimane un elemento importante nella nostra politica”. “Dobbiamo assicurarci – spiega – di continuare a migliorare il compito di questa organizzazione. La posizione della Commissione è fare qualsiasi cosa nel mandato per assicurarsi che il mandato dell’agenzia Frontex sia ottemperato”. Ancora prima che arrivasse la conferma delle dimissioni l’Ong Sea Watch aveva commentato su Twitter: “Anni di violazioni dei diritti umani non si cancellano, Leggeri e Frontex devono risponderne davanti alla giustizia. Frontex non va riformata, va abolita”.