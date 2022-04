Piccolo incidente per Emmanuel Macron, alla sua prima uscita pubblica dopo la rielezione. Nel corso di una visita in un mercato dell’hinterland di Parigi è stato bersagliato da un fitto lancio di pomodori che il presidente francese è però riuscito a schivare senza farsi colpire. L’episodio è avvenuto mentre Macron passeggiava tra le bancarelle del mercato pieno di gente di Cergy-Pontoise. Una visita a sorpresa annunciata solo in mattinata dall’Eliseo. Il servizio di sicurezza è immediatamente intervenuto aprendo un grande ombrello nero a protezione del presidente. La visita è poi ripresa normalmente.