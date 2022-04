L’ultimo intervento dal palco per la Festa della Liberazione a Roma è stato quello della partigiana Iole Mancini. Un momento toccante per tutti i presenti che hanno accompagnato le parole della donna con applausi e cori. “Sono felice di essere qua perché alla mia età non è semplice ma ho voluto esserci. Per fortuna la mente mi assiste ancora. Ricordo ancora tutto con tanto dolore e ricordo i compagni che ci hanno lasciato per la libertà. Oggi i giovani, forse, non si rendono conto che vivono in un paese libero e che sono liberi di esprimersi, parlare e passeggiare, per noi non era così perché eravamo sotto la dittatura fascista. La Resistenza ci ha lasciato una cosa bellissima: il voto alle donne”, ha detto Iole Mancini. Subito dopo l’intervento la partigiana ha cantato Bella Ciao con i tanti rimasti lì ad ascoltarla.