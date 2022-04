La nuova settimana comincia con una decisa crescita dei contagi rispetto a lunedì scorso: sono 24.878 i nuovi casi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 18.380 di sette giorni fa. Il numero dei tamponi molecolari e antigenici effettuati si ferma a 138.803, con il tasso di positività al 17,9%, stabile rispetto al 17,2% di ieri. I decessi sono invece 93, in aumento dai 79 registrati lunedì scorso.

Resta invariato il numero dei pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva: sono 416, con il saldo tra entrate e uscite pari a zero. Gli ingressi giornalieri sono 26, in questo caso in calo rispetto ai 39 registrati una settimana fa. I ricoverati nei reparti ordinari tornano invece sopra quota 10mila: sono 10.050, ovvero 155 in più rispetto a domenica. Lunedì scorso l’incremento era stato di +182, ma i pazienti totali in area medica erano 9.940.

Sono 1.242.600 le persone attualmente positive al Covid, 1.549 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.161.339 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.781. I dimessi e i guariti sono 14.755.958, con un incremento di 26.738 rispetto a domenica.