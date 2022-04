Siamo nella cattedrale di Sarsina, dove si è appena svolto un funerale. Il corteo funebre, finita la cerimonia, parte per dirigersi verso il cimitero di Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rucibone (Forlì Cesena). Mentre il carro funebre avanza in salita, sembra esserci un guasto alla vettura, tanto che l’autista scende a controllare. E qui accade quella che poteva davvero trasformasi in una tragedia: il carro funebre inizia ad arretrare con dentro il prete e il feretro, giù per la discesa. La storia la racconta il Corriere di Romagna. Il carro funebre ha preso il via ed è finito fuori strada sull’erba, in una scarpata, poi contro un albero. Il parroco, don Renato Serra, ha evitato il peggio, cioè che l’auto si ribaltasse, sterzando. Le sue parole: “Personalmente non ho avuto paura, ma quando sono sceso ho visto che i presenti erano tutti molto spaventati. Allora li ho tranquillizzati. Ringrazio però la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio”.