Durante Pupa Party, il reaction show de La Pupa e il Secchione, Dayane Mello ha rivelato uno scoop che potrebbe presto fare il giro del mondo. La showgirl, infatti, incalzata da Andrea Dianetti, con cui conduce lo spettacolo, ha dichiarato: “Lo dico adesso e non lo dirò mai più. Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme e lui è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sc***te più fighe della mia vita“. Leggi Anche La Pupa e il Secchione, Paola Caruso aggredisce Mila Suarez e poi sviene: “Sono arrivate alle mani”. Barbara D’Urso prende provvedimenti

Quella con Kanye West non è certo l’unica conoscenza importante della Mello che, in passato, è stata paparazzata in spiaggia con Leonardo DiCaprio. Niente di passionale tra i due, però: “Conosco Leonardo da molti anni, da quando avevo 19 anni, abbiamo fatto belle feste insieme, abbiamo un gruppo di amici. Con lui non ho mai avuto niente, siamo amici”.