La prima puntata del “Big Show” condotto da Enrico Papi su Canale5 non ha avuto un riscontro alto dal punto di vista della share. E non è stato l’unico inghippo. Oltre alle critiche poco velate di Andrea Pucci (conduttore dell’edizione precedente), al pubblico social non è piacuta molto l’idea che le sorprese potessero essere organizzate. In particolare, il conduttore ha accolto in studio una rider per la presunta consegna di una pizza. Ignara di quanto stesse per accadere, la ragazza si è trovata all’improvviso sul palco con Gigi D’Alessio, che ha cantato per lei. Come fa notare Gossip e Tv però, la rider ha chiesto come prima cosa di potersi togliere la mascherina. Gesto che Papi ha autorizzato: va da sé che la rider ha dovuto sottoporsi a un tampone e abbia tolto la mascherina con il benestare della produzione. Ecco quindi che sui social alcuni utenti hanno cominciato a dubitare dell’autenticità delle sorprese: “Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato“, si legge in un tweet. C’è chi ribatte che potrebbero averle fatto fare il tampone con un qualsiasi pretesto ma oltre a questo dettaglio, a non convincere del tutto sembrano essere le reazioni delle personi comuni di fronte al “Big Show”: “C’è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa”, commenta qualcuno. Al contrario, sono in tanti ad aver apprezzato lo spettacolo e soprattutto la conduzione di Enrico Papi. Un tweet su tutti: “Enrico Papi è il presentatore più sottovalutato della storia della televisione. È bravo, simpatico, brillante. Su TV8 era sprecato”.