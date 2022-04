“L’esercito russo ha cambiato tattica e sta nascondendo cadaveri nei territori occupati dopo un’ondata di indignazione internazionale per le atrocità di Bucha”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social. “La Russia avvierà una nuova ondata di sangue nel Donbass, a meno che i leader mondiali non le impongano sanzioni davvero dolorose”, ha aggiunto, sottolineando che senza un pacchetto di sanzioni e senza “la fornitura di armi” all’Ucraina, chiesta “molte volte”, la Russia si considererà legittimata ad agire, e “ad attaccare”.