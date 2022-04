Non è bastata l’infelice battuta di Chris Rock durante la serata degli Oscar. Un altro conduttore statunitense è finito nella bufera per i suoi commenti su Jada Pinkett Smith e su quanto accaduto proprio durante la serata hollywoodiana.

Durante un monologo nel suo show Real Time with Bill Maher, sulla “femminilità tossica”, il comico e presentatore ha parlato dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock. “Tutti in America hanno passato una settimana a parlare di questo schiaffo, quindi quel ‘tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo***** bocca non ha funzionato granché”, ha ironizzato.

Ma a scatenare la polemica è stata un’altra osservazione di Maher che, parlando della testa rasata di Pinkett ha proseguito: “È alopecia non leucemia. L’alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori. Se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico, dì semplicemente “grazie Dio””. Quindi, ha continuato, “mettiti una fo***** parrucca se ti dà così tanto fastidio”.

Sui social in molti hanno giudicato “spregevoli” le parole del comico, invitando a portare rispetto. Mentre la moglie di Will Smith non ha commentato.