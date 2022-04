Eros Ramazzotti – oltre 35 anni di carriera e con 70 milioni di dischi venduti – torna con un nuovo progetto discografico a settembre, a quattro anni di distanza da “Vita ce n’è”. Arriva anche un tour mondiale, anticipato da un’anteprima che vede anche protagonista l’Italia. L’anteprima del tour mondiale partirà il 15 settembre dall’arena La Maestranza di Siviglia, per poi spostarsi in Italia il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento e poi all’Arena di Verona il 20, 21, 23 e 24 settembre. Tra le tappe c’è anche Atene, dove l’artista si esibirà il primo ottobre per poi chiudere questa prima tranche di anteprime il 6 e l’8 ottobre al Caesarea Amphitheater di Caesarea.

“Sono contro la guerra – ha commentato Eros Ramazzotti -. Se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza, ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili”.