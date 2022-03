Sono passate appena 24 ore dal ritorno di Fedez sui social, attraverso il quale il rapper ha rivelato di essere stato operato a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. Nella mattinata di oggi 25 marzo, la moglie Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto dall’ospedale con la didascalia: “Buongiorno dall’ospedale”, accompagnato da un cuore. Lo scatto è stato ripubblicato anche da Annamaria Berrinzaghi, la mamma del cantante 32enne. “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”, ha scritto Tatiana (così viene soprannominata da molti). Mamma sì ma anche braccio destro del cantante per i suoi progetti lavorativi. Un messaggio dolce e riconoscente; effettivamente sono stati tanti i messaggi di supporto e vicinanza da parte dei fan. Ma non solo, anche diversi artisti e volti noti del mondo dello spettacolo hanno scritto parole affettuose nei confronti del rapper che sta affrontando questa sfida così difficile.