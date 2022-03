Addio a Giovanni Battezzato, attore e doppiatore noto al grande pubblico per aver prestato la propria a voce a Dragon Ball e a Virgin Radio Italia. Proprio l’emittente radiofonica – con un post pubblicato su Instagram oggi 23 marzo – ha annunciato: “Ieri ci ha lasciato Giovanni Battezzato: grande doppiatore, attore e voce indimenticabile anche a Virgin Radio dove, tra il 2008 e il 2012, è stato protagonista dell’appuntamento Virgin Investigation Bureau insieme a Sophia Eze. Buon viaggio detective Malone. RIP”.

L’artista, 71 anni, era la voce del Drago Shenron in tutte le edizioni di Dragon Ball, rievocato ogni volta da Goku e dai suoi compagni. Per la stessa serie animata è stato anche la voce di Re Kaioh e di Garlic jr. Inoltre è stato la voce di Smoker in One Piece e del capitano Harris nella serie animata di Scuola di Polizia. Ne I Cavalieri dello Zodiaco, invece, era stato la voce di Shaka di Virgo. Non solo. Nel corso della carriera, Battezzato ha lavorato anche a diverse serie tv italiane, come Casa Vianello e I Cesaroni. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza: “Sentite condoglianze e un abbraccio forte a tutta la famiglia” oppure “Mitico Agente Malone, indimenticabile Giovanni. R.i.p.”.