A Viale Mazzini si lavora ai palinsesti della prossima stagione con la domanda di rito: chi entra e chi esce? Elisa Isoardi spera di ritrovare il suo posto al sole sulla prima rete del servizio pubblico. A giugno 2020 l’ultimo impegno come conduttrice, dopo il flop di ascolti era arrivata la chiusura de “La Prova del Cuoco“, sostituita con successo da “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici. Così l’ex compagna di Matteo Salvini, la loro relazione è durata dal 2014 al 2018, ha partecipato come concorrente prima a “Ballando con le stelle” poi a “L’Isola dei Famosi”. Nel mezzo rumors su programmi e progetti mai confermati: da “Check up” su Rai1 al nuovo impegno nel daytime di Canale 5.

In Rai nessuno sembra avvertire la sua mancanza, non trattandosi di un nome di peso o di successo, ma c’è chi prova a fornire altre versioni. Secondo il sito Tag43 la Isoardi deve fare i conti con il no del nuovo direttore del Day Time Antonio Di Bella: “Il no di Di Bella a Isoardi non pare farina del suo sacco. Arriva infatti dopo il veto che sul ritorno della conduttrice ha posto il consigliere d’amministrazione in quota Lega Igor De Biasio. La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini che su Instagram tiene un diario appassionato del loro amore”, scrive il sito diretto da Paolo Madron.

In campo l’ipotesi di un impegno a “Unomattina“, la versione estiva è finita al duo Ossini-Soave, oppure un coinvolgimento alla conduzione di “Linea Verde” al fianco di Beppe Convertini, a settembre scorso Ingrid Muccitelli non fu sostituita dopo il suo passaggio a “Unomattina in Famiglia”.