“Se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini?”. Inizia così la replica di Fabrizio Corona a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due ragazzi che si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip6. L’ex re dei paparazzi poi ha aggiunto: “I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata? 3 mesi”.

Andiamo con ordine. Il 20 marzo scorso la coppia è stata ospite a Verissimo. Lì avevano parlato, tra le altre cose, anche di Fabrizio Corona, con cui Sophie ha avuto un rapporto personale e di lavoro. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva spiegato: “Avevo un rapporto di lavoro e di amicizia con Corona che oggi non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose a livello lavorativo non sono state fatte, per questo ho deciso d’interrompere i rapporti”. Infine aveva concluso: “Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui, che continuasse a fare le sue storie su Instagram”. Da qui la replica di Corona. Com’è che si dice in questi casi? “Scontri fra titani”.