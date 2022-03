Gli impatti globali della guerra russa contro l’Ucraina sono effettivamente diventati una continuazione delle sfide della pandemia di Covid-19, che hanno colpito il mondo e creato sfide comuni che i paesi sono chiamati ad affrontare.

Il mondo sta iniziando a vedere l’effetto domino delle questioni relative alle materie prime e alla catena di approvvigionamento a seguito dell’invasione russa, in un modello simile a quello della pandemia di alcuni anni fa. Questa nuova instabilità sta creando nuove realtà per molti paesi, con problemi sociali, economici e di sicurezza da gestire oltre a questioni base come l’approvvigionamento alimentare.

L’invasione dell’Ucraina ha anche il suo impatto sulla politica globale, mentre c’è una posizione netta degli Stati Uniti e degli alleati nell’Ue e nella Nato, alcuni paesi filoamericani non hanno davvero seguito la linea di Washington. Ciò è particolarmente vero per i paesi del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti che cercano un’opportunità per rinegoziare le proprie posizioni con l’amministrazione Biden.

La conseguente crisi petrolifera e le relazioni in corso con la Russia hanno offerto l’occasione per inviare un chiaro messaggio agli Stati Uniti sulla necessità di trovare un nuovo terreno di intesa con l’amministrazione democratica, che secondo questi paesi ha trascurato i loro interessi nell’accordo nucleare iraniano qualche anno fa, la guerra in Yemen ha sottovalutato i propri ruoli nella regione, in particolare negli Emirati Arabi Uniti, con il suo piano di pace regionale e l’accordo abramitico.

Altri paesi, come l’Egitto, che sembravano essere riluttanti all’inizio dell’invasione, hanno dovuto prendere una posizione più chiara dopo la richiesta degli ambasciatori del G7 al Cairo che hanno reclamato il rispetto del diritto internazionale e dei principi delle Nazioni Unite. Così, nella Sessione di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Egitto ha votato a favore della risoluzione che condanna l’invasione russa dell’Ucraina.

Un altro attore attivo è la Turchia che sembrava essere in una posizione molto forte in questa crisi come membro della Nato e un forte alleato dell’Ucraina, nonché un concorrente strategico della Russia. Potrebbe anche essere giunto il momento per la Turchia di ripristinare le relazioni con Usa e Ue, in particolare con i paesi del Mediterraneo orientale come la Grecia per svolgere un ruolo fondamentale in futuro con le forniture di gas dal Mediterraneo. Questo potrebbe anche essere uno dei fattori alla base del recente riavvicinamento israelo-turco.

Questo è anche un momento molto interessante per l’Iran che è ansioso di cogliere l’attimo e ripristinare l’accordo nucleare per tornare ad essere uno dei principali attori nel mercato petrolifero globale. Tuttavia, la pressione sulla Russia attraverso sanzioni e isolamento potrebbe avere gravi ripercussioni sui territori su cui la Russia ha influenza, come la Siria. Per un paese come la Giordania, il rischio di destabilizzazione o caos dovrebbe essere una priorità da gestire, soprattutto perché le milizie e gli attori non statali potrebbero svolgere un ruolo significativo non appena tenteranno di utilizzare i cambiamenti e il caos per avviare attività in nuovi territori.

La guerra in Ucraina rischia di protrarsi ed è probabile che qualsiasi conflitto aperto a lungo termine attiri gruppi terroristici e criminali, nonché milizie ad operare sotto la copertura della guerra. Come abbiamo visto in altri scenari, questi conflitti diventano spesso guerre per procura, con dinamiche che investono molti paesi che portano avanti i propri interessi. Per la Russia questo potrebbe significare seguire la stessa strada che ha seguito in Afghanistan molti anni fa, in particolare dal momento che la maggior parte dei paesi circostanti la Russia ha recentemente sperimentato segni di destabilizzazione, aumentando il rischio di espandere la scena del conflitto e ciò significherebbe più problemi per la Russia lungo i suoi confini.