Le decisioni e le relative sanzioni che gli Stati Uniti e i paesi occidentali hanno applicato alla Russia dimostrano che l’Ucraina non è più il prisma attraverso il quale verranno viste le relazioni con la Russia. Una volta finita la guerra in Ucraina e anche se la Russia si ritira, le sanzioni imposte suggeriscono che ci stiamo dirigendo verso un nuovo ordine mondiale con collegato un cambiamento negli equilibri di potere sulla scena politica internazionale. La Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con potere di veto e membro del G7, è stata oggetto di sanzioni senza precedenti che vanno oltre i settori economico-finanziario e dei viaggi e al cuore della cultura e dello sport russi in un modo che pone la base di una potenziale “fobia russa”.

È molto interessante vedere con quanta rapidità l’Occidente abbia reagito al passaggio della Russia in Ucraina, senza lasciare spazio ai negoziati. È un vero banco di prova della globalizzazione e dell’intreccio delle economie che rendono i paesi sempre più dipendenti gli uni dagli altri. È a causa di questa globalizzazione che sanzioni come questa possono avere un impatto così grave su un paese come la Russia da far in modo che i suoi comportamenti tornino in linea con il resto del mondo. La velocità e la gravità delle misure avranno un impatto sulla politica internazionale, in particolare perché potrebbe portare a una nuova atmosfera di guerra fredda che dominerà la scena politica globale per i prossimi anni. Inoltre, crea pressioni affinché tutti i paesi prendano posizione netta nello scontro tra l’Occidente e la Russia.

Mentre il blocco occidentale ha reagito in modo chiaro, la posizione di altri paesi potrebbe non essere così chiara e lineare, in particolare di quelli storicamente considerati alleati degli Stati Uniti, compresi i paesi del Golfo che possono ancora influenzare il mercato petrolifero e le strategie dell’Opec+. Sarà interessante da analizzare la posizione di questi paesi visto il cambiamento nei rapporti tra l’amministrazione Trump e quella Biden, in cui ai tempi di Trump godevano dei privilegi e dell’influenza della visione e della politica dell’ex presidente. Per loro è anche fondamentale l’amministrazione Biden che cerca di ripristinare l’accordo nucleare con l’Iran, ignorando le richieste di questi paesi di far parte o almeno di aggiungere le loro preoccupazioni all’elenco delle cose da negoziare. Le loro preoccupazioni principali sono l’arsenale balistico iraniano e le sue politiche nella regione.

È anche importante notare le relazioni positive che questi paesi hanno sviluppato con la Russia e con Putin durante l’amministrazione Obama: se consideriamo il principe ereditario saudita e la differenza di atteggiamento tra Putin e Biden è evidente dopo la morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Quindi, scegliere tra Occidente e Russia non è una decisione semplice, soprattutto non senza concreti benefici politici. Il margine di manovrabilità politica per questi paesi è piuttosto stretto e l’impatto dell’agenda sul cambiamento climatico di Biden sul prezzo del petrolio non è particolarmente favorevole, almeno non nel medio-lungo termine.

Le attuali impostazioni politiche occidentali hanno effettivamente preso di mira la Russia e Putin, isolando il presidente e il suo entourage, e il congelamento delle loro risorse è stato sicuramente un passo tattico importante. In particolare, la velocità con cui sono state portate avanti queste azioni economiche significa che Putin e i suoi gerarchi non hanno avuto il tempo di prepararsi, e questo avrà un impatto sulla scena sociale, economica e politica interna della Russia.

La pressione è reale e l’aumento del potenziale di crisi dentro e intorno alla Russia potrebbe avere impatti difficili da prevedere. Tale confronto potrebbe anche portare a ridisegnare gli equilibri di potere a livello internazionale, se questo piano statunitense avrà successo, l’intero concetto di potere nel Consiglio di sicurezza degli Stati Uniti potrebbe essere rivisto. Un nuovo ordine mondiale potrebbe anche richiedere un cambiamento nei concetti principali relativi alla governance, alla democrazia e alla legittimità, ponendo fine alla corruzione e all’autocrazia. La fine di potenti oligarchi al potere e nuovi standard di trasparenza e responsabilità potrebbero anche essere uno dei risultati di un nuovo paradigma.