“Ciò che sta accadendo a Mariupol è un enorme crimine di guerra: distruggono ogni cosa, bombardano e uccidono tutti in modo indiscriminato, è qualcosa di orrendo. Dobbiamo condannarlo nei termini più forti” ha riferito l’Alto Rappresentante dell’Ue per la politica estera e per la sicurezza comune, Joseph Borrell, al suo arrivo in Consiglio dell’Unione Europea. “Continueremo a lavorare a sostegno dell’Ucraina con tutte le nostre risorse e continueremo a pensare a nuove sanzioni”. “La Russia usa tutte le capacità militari di cui dispone, ma il loro problema è farlo contro i civili” ha aggiunto. “Non è una guerra, è la distruzione massiccia di un paese, senza alcuna considerazione delle leggi che regolano guerra. Perché si, la guerra ha delle leggi, ed è molto importante dire la comunità internazionale ha già condannato questa invasione” ha comunicato. “Questa non è una guerra” ha concluso, dicendo anche che “Putin merita la più forte condanna del mondo civilizzato“.