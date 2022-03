Le forze russe hanno sparato per disperdere una manifestazione pacifica a Kherson contro l’occupazione della città da parte delle truppe del Cremlino. Lo riportano le autorità locali citate da Ukrinform. Non è ancora chiaro se la maggior parte dei colpi è stata sparata in aria allo scopo di allontanare i manifestanti. In rete sono stati pubblicati alcuni video, uno dei quali twittato anche dalla sezione ucraina di Amnesty International, dove si sentono colpi di arma da fuoco e si vede la gente disperdersi. Altri mostrano persone a terra ferite tra pozze di sangue. Secondo le prime informazioni sarebbero due i manifestanti feriti. La città occupata dai militari di Mosca è stata teatro fin dall’inizio del conflitto di numerose proteste.