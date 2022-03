Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, ha fatto ascoltare le sirene antiaeree che risuonano nelle città dell’Ucraina. “Le sentiamo da 25 giorni”, ha detto. “Voi le avete sentite per 20 secondi, da casa, lontani. Noi da settimane. Quando risuonano, i cittadini portano anziani e bambini nei rifugi, per sopravvivere alle bombe russe”.