Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti (dal 2014 al 2019), Marica Pellegrinelli ha voltato pagina e ritrovato l’amore. Lui si chiama William Djoko, ha 37 anni ed è un Dj e produttore musicale nato in Olanda da padre camerunese e madre di origine ucraina e olandese. I due sono stati recentemente paparazzati da Diva e Donna a passeggio con Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i figli avuti dalla modella 33enne con Ramazzotti, per le vie di Milano. Secondo quanto riportato da Oggi, il cantautore 58enne ha conosciuto William definendolo “un bravo ragazzo”. Non solo, Eros sarebbe anche “assai contento della svolta sentimentale della sua ex soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite”.

Di recente si era parlato di un presunto riavvicinamento tra Ramazzotti e Michelle Hunziker, prontamente smentito da entrambi durante una delle puntate dello show di Hunziker, Michelle Impossibile. Ad avvalorare la tesi che tra i due ci sia solo una grande amicizia (hanno anche una figlia, Aurora, 26 anni), ci sono i recentissimi scatti della conduttrice svizzera in dolce compagnia. Si tratta di Giovanni Angiolini, dottore, specializzato in Ortopedia, noto però al grande pubblico per aver partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Qualcun altro, invece, lo conoscerà per essere il Dottor G nella trasmissione Rai I Fatti Vostri.